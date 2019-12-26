В Афганистане шестеро военных погибло. Об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на министерство обороны страны.

Военные находились в автомобиле. Взрывное устройство заложили под него, после чего машина взорвалась. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.

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Еще трое военных получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что в Афганистане во время взрыва погибли 10 человек.