В Афганистане зверски расправились с военными [ Редактировать ]
Фото: russia now
В Афганистане шестеро военных погибло. Об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на министерство обороны страны.
Военные находились в автомобиле. Взрывное устройство заложили под него, после чего машина взорвалась. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.
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Еще трое военных получили ранения.
Ранее сообщалось о том, что в Афганистане во время взрыва погибли 10 человек.
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