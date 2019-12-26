Варенье - лакомство, которое особо популярно в зимнее время года. Медики рассказали, какое варенье не только вкусное, но и самое полезное и поможет укрепить иммунную систему в период болезней.

Так, облепиховое варенье богато витамином С. Ягоды облепихи содержат фитонциды, которые успешно борются с разного рода болезнетворными микробами.

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Клюквенное варенье особенно полезно для людей с проблемами с сердцем, а также людям "со слабым желудком". Также известно, что клюква понижает давление, снижает содержание холестерина в крови и может предотвращать возникновение язв в желудке.

Варенье из рябины черноплодной может помочь перепадах давления, повысить иммунитет и снять напряжение. Сливовое варенье особенно полезно при тромбозах и богато витамином Р. Кроме того, оно помогает укрепить стенки сосудов.

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