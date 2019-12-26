Мужчина приготовил оливье в бетономешалке (фото) [ Редактировать ]
В России мужчина приготовил оливье в бетономешалке. Видеоролик опубликован в Instagram.
Он подготовил для блюда все ингредиенты. Мужчина нарезал картофель, морковь, огурцы, колбасу и добавил зеленый горошек. Для заправки салата ему потребовалось несколько пачек майонеза.
"Сам лично пробовал салат. Мы покрывали специальным пищевым покрытием изнутри", - заверил он.
Ранее сообщалось, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.
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