Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков під час звіту не зміг пояснити звідки він брав кошти на організацію чисельних поїздок за кордон. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політичний експерт Владислав Дзивидзинский.

"Після зміни влади у багатьох було запитання: чи почнуться зміни на краще в Торгово-промисловій палаті України? Тиждень минув з дати проведення президії ТПП, і у всіх, у бізнесу і у експертів, - було сподівання що на ній відбудеться відвертий та професійний діалог стосовно критичних аспектів діяльності керівника ТПП. Водночас, попри зауваження на засіданні, Президент Чижиков так і не зміг пояснити за чий рахунок він влаштував собі таке комфортне приватне життя?" – прокоментував експерт.

Владислав Дзивидзинский також зауважив, що президент бізнес-асоціації не хоче відмовитись від "комфортного життя", тому і використовує всі можливості, щоб залишитися на своїй посаді.

"Так як повернутися в Донецьку ТПП не краща перспектива, а в Києві якщо зачепився за добру можливість, то вже треба триматися до останнього - то не може (або не хоче) людина покидати «зону комфорту та безпроблемності», так би мовити «спуститися на землю» та реально подивитися на все, що зроблено за 7 років свого правління", – вважає політолог.

За його словами, необхідно розпочати відвертий діалог з представниками вітчизняного бізнесу у всіх регіонах України, щоб вирішити чи має залишитись чинний керівник ТПП на своїй посаді.

"Тому напевне і чує різні «голоси» власних богів чи покровителей, щось на кшталт: «Не турбуйся, все пройде, все минеться, а ти поки продовжуй займатися своєю роботою». Так він і каже: «все буде добре!». Безумовно, що все буде добре! Але якщо ти називаєш себе технократом – то все має бути чітко! Спочатку має бути прозорий та професійний аналіз діяльності та відвертий діалог з бізнес-спільнотою з усіх регіонів України, ну а потім – «вже як Бог дасть", – резюмував Дзивидзинский.