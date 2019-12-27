В Одессе на аттракционе произошло жуткое ЧП [ Редактировать ]
Вечером в четверг, 26 декабря в одном из детских развлекательных центров Одессы 12-летний мальчик упал с батута, сообщает "Униан".
Подросток был госпитализирован в больницу с компрессионными переломами позвонков, о чем ему сообщила его мать. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Ривне 16-летняя девушка попала под колеса авто.
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