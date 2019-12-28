Умер известный композитор [ Редактировать ]
В пятницу, 27 декабря, стало известно, что американский композитор Джерри Херман, который является автором музыки к ряду бродвейских мюзиклов, умер в возрасте 88 лет. Скончался композитор в Майами, где и проживал. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на крестницу музыканта.
Так, наиболее известными произведениями Хермана есть мюзиклы "Хеллоу, Долли!" (Hello, Dolly!), За который он получил премию Tony в 1964 году, и "Клетка для чудаков" (La Cage aux Folles), указанная Tony в 1983.
Всего он создал 10 бродвейских шоу. Также композитор был удостоен двух премий Grammy.
Ранее сообщалось, что умерла всемирно известная актриса, а также скончался знаменитый комик.
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