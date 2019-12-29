Аферисты придумали новый способ обмана украинцев [ Редактировать ]
Фото: zn.ua
28 декабря, в одном из ресторанов Киева произошла кража денег и личных вещей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Вчера в одном из ресторанов на Подоле двумя лицами была совершена кража личных вещей и денежных средств. Если вы узнали этих двух, пожалуйста, напишите в личные сообщения КО или обратитесь в Подольский УП", - сообщили под видео.
Ранее сообщалось о том, что в Украине разыскивают опасную аферистку.
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