В Киеве в заливе реки нашли труп мужчины [ Редактировать ]
В четверг вечером, 2 января в Киеве в заливе реки Днепр - Галерном нашли тело мужчины, сообщает "Униан".
Спасателям поступила информация о том, что воде находится тело человека. Как оказалось, на глубине 2,5 м под водой на расстоянии примерно 300 м от берега находилось тело мужского пола.
Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Харькове зарезали мужчину и угнали авто.
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