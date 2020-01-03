В четверг вечером, 2 января в Киеве в заливе реки Днепр - Галерном нашли тело мужчины, сообщает "Униан".

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Спасателям поступила информация о том, что воде находится тело человека. Как оказалось, на глубине 2,5 м под водой на расстоянии примерно 300 м от берега находилось тело мужского пола.

Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Харькове зарезали мужчину и угнали авто.