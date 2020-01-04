В пятницу, 3 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $370.57. За неделю курс упал на $75.2.

Теперь за монету предлагают $7331.16.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $134.01;

$134.01; Litecoin $42.14;

$42.14; Bitcoin Cash $222.5.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.