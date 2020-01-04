Курс биткоина резко "взлетел" [ Редактировать ]
Биткоин / Фото: Ferra.ru
В пятницу, 3 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $370.57. За неделю курс упал на $75.2.
Теперь за монету предлагают $7331.16.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $134.01;
- Litecoin $42.14;
- Bitcoin Cash $222.5.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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