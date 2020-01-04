В субботу, 4 января, в Украине ожидается туман и гололедица в некоторых областях, сообщает пресс-служба Укравтодора.

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Местами туман прогнозируют в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях. На остальной территории Украины без осадков.

Средняя температура воздуха на западе и юге + 2-4 градуса, центральных, северных и восточных областях -2-6.

В Закарпатской и Днепропетровской областях зафиксирована гололедица на некоторых участках дорог. Также гололедица наблюдалась на перевалочных участках дорог в Ужоцком.

Ранее сообщалось, что на выходных, 4-5 января в Украине будет снежно, а в некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем.