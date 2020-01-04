Украину накроет густой туман [ Редактировать ]
В субботу, 4 января, в Украине ожидается туман и гололедица в некоторых областях, сообщает пресс-служба Укравтодора.
Местами туман прогнозируют в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях. На остальной территории Украины без осадков.
Средняя температура воздуха на западе и юге + 2-4 градуса, центральных, северных и восточных областях -2-6.
В Закарпатской и Днепропетровской областях зафиксирована гололедица на некоторых участках дорог. Также гололедица наблюдалась на перевалочных участках дорог в Ужоцком.
Ранее сообщалось, что на выходных, 4-5 января в Украине будет снежно, а в некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем.
по теме
Мокрый снег с дождем: синоптики рассказали о погоде на выходных
На выходных, 4-5 января в Украине будет снежно, а в некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем
Погода на Рождество: что ждет украинцев
На востоке Украины на Рождество пройдет снег, температура воздуха опустится до -10 градусов
В Украине водителей предупредили об опасности
В пятницу, 3 января, в некоторых областях Украины ожидается снег и туман
Погода на 2 января - прогноз синоптиков
В четверг, 2 января, на большей части территории Украины ожидается мокрый снег
Из-за мощного снегопада отменили почти 200 рейсов
Около 200 авиарейсов отменили в аэропортах в столице Канады