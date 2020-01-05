Смертельна ДТП в Італії. Машина в'їхала в групу туристів. Шестеро людей загинули, 11 постраждали. Сталося все в ніч на неділю, в гірському містечку Лутаго, на півночі країни.

Туристи стояли на узбіччі в очікуванні автобуса, коли на повній швидкості в них влетів автомобіль. Керував машиною місцевий житель. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму майже в 5 разів.

Водія затримала поліція за звинуваченням у вбивстві і заподіянні тілесних ушкоджень. Українців серед постраждалих немає. Версію теракту чи умисного наїзду правоохоронці відкидають.

"Більшість туристів, які потрапили в ДТП, були з Німеччини. Також серед них було кілька італійців. Усі приїхали на північ Італії на відпочинок. Постраждалих доправили в місцеві лікарні, трьох - у шпиталь австрійського Інсбрука. Шестеро людей, на жаль, загинули на місці", - говорить Дітмар Оселе, речник пожежного департаменту Лутаго.