В Італії авто в'їхало у натовп туристів [ Редактировать ]
Смертельна ДТП в Італії. Машина в'їхала в групу туристів. Шестеро людей загинули, 11 постраждали. Сталося все в ніч на неділю, в гірському містечку Лутаго, на півночі країни.
Туристи стояли на узбіччі в очікуванні автобуса, коли на повній швидкості в них влетів автомобіль. Керував машиною місцевий житель. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму майже в 5 разів.
Водія затримала поліція за звинуваченням у вбивстві і заподіянні тілесних ушкоджень. Українців серед постраждалих немає. Версію теракту чи умисного наїзду правоохоронці відкидають.
"Більшість туристів, які потрапили в ДТП, були з Німеччини. Також серед них було кілька італійців. Усі приїхали на північ Італії на відпочинок. Постраждалих доправили в місцеві лікарні, трьох - у шпиталь австрійського Інсбрука. Шестеро людей, на жаль, загинули на місці", - говорить Дітмар Оселе, речник пожежного департаменту Лутаго.
по теме
Алкотестер у подарунок: європейців привчають відповідально зустрічати Новий рік
У Парижі влаштували безкоштовні вуличні уроки для тих, хто збирається пити алкоголь у новорічну ніч
Смертельні дороги: що приховує офіційна статистика Ізраїлю
Країна, яка перебуває у стані війни, втрачає на дорогах в рази більше людей, ніж у бойових діях - чому влада не поспішає з цим боротися?
У Грузії авто зі школярами зірвалося у прірву
Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою і зірвався у провалля з десятиметрової висоти
На Волыни в серьезном ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами
Автомобиль Skoda и городская маршрутка №6 столкнулись на улице Луцкой
У США зіткнулися 60 автомобілів
Щонайменше 51 особа постраждала внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, у США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів. Розтрощені машини перекрили обидва боки магістралі між штатами