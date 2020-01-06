Во вторник, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово. Празднованию предшествует 40-дневный пост, который начинается 28 ноября в день памяти апостола Филиппа. В этот день крайне важно знать все запреты.

Рождество Христово 2020: что нельзя делать 7 января

Нельзя стирать, убирать, шить, выносить мусор из дома.

Запрещено ходить на охоту или рыбалку.

Нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.

На Рождество нельзя надевать старую одежду.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

На праздничном столе ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.

Считается, что на Рождество на елке должна быть именно звезда, а не другое украшение, ведь это символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.

Также смотрите программу мероприятий в Киеве на Рождество.