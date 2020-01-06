Рождество Христово 2020: что нельзя делать 7 января [ Редактировать ]
Во вторник, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово. Празднованию предшествует 40-дневный пост, который начинается 28 ноября в день памяти апостола Филиппа. В этот день крайне важно знать все запреты.
Рождество Христово 2020: что нельзя делать 7 января
- Нельзя стирать, убирать, шить, выносить мусор из дома.
- Запрещено ходить на охоту или рыбалку.
- Нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.
- На Рождество нельзя надевать старую одежду.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- На праздничном столе ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.
- Считается, что на Рождество на елке должна быть именно звезда, а не другое украшение, ведь это символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.
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