Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором предстала без нижнего белья в одном лишь черном халате с кружевом.

Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram. "Сексуальная энергия - это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание - это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в не двойственной Вселенной, поэтому сексуальная энергия не должна быть одна, она должна быть слита с сознанием", - написала певица.

"Нет слов, просто красотка", "Невероятная", "Потрясающая", - написали поклонники.

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