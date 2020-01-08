В СМИ опубликован список погибших в авиакатастрофе в Иране [ Редактировать ]
СМИ опубликовали список пассажиров, которые должны были быть на рейсе самолета, разбившегося утром 8 января в Иране. Соответствующая информация опубликована в Facebook "Киев Оперативный".
По предварительным данным, в авиакатастрофе самолета под Тегераном погибли 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 11 - Украины, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Германии, 3 - Великобритании.
Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.
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