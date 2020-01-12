Шоу світла та музики. На Рівненщині родина прикрасила обійстя п'ятнадцятьма тисячами світлодіодних лампочок. Вогники вмикаються під музику. Ілюмінація перетворює будинок на казку, подивитися на яку приїздять сотні охочих. Серед них - і наша Сніжанна Сидорук.

Миготять ялинки, будинок та подвір'я. Щовечора під час новорічно-різдвяних свят у дворі в цій садибі у селищі Млинів починається музично-світлове шоу.

"Дуже радий, що в наших краях таке шоу є. Сьогодні дружина привезла мене сюди з дітьми. Людина зробила щастя людям безкоштовно", - говорить Вадим Слівінський, житель міста Дубно.

Світлове шоу супроводжують мелодії, керує усім комп'ютерна програма. Святкову ілюмінацію створила родина Ващищуків. Голова сім'ї Микола та старший син - вирішили технічні питання, дружина з молодшим сином - працювали над музичним супроводом.

"Музика розписана по нотах, по тактах. Я від того далекий. Але воно моргає в той момент, коли ми хочем. І те, що ви бачите, як хата грає кольором - це те, що якби вам сказать бачення музики того, хто її писав". - говорить Микола Ващищук, власник будинку.

Таке феєричне світлове новорічне шоу родина Ващищуків влаштує четвертий рік поспіль. Щоразу змінюються декорації, додаються нові ілюмінації. А ще збільшується кількість вогників. Цьогоріч їх тут більше, ніж п'ятнадцять тисяч. Свято влаштовували спочатку для себе, зізнається господар, і навіть не сподівались, що їхній будинок стане популярним. Щовечора тут збираються сотні глядачів. Помилуватися красою приходять і приїздять звідусіль цілими сім'ями.

"Ялинка, сніговики. Ми живемо тута вже три роки і кожного майже дня сюди приходимо. Нам дуже подобається. Кожен рік вони щось придумують нове для людей. Тут завжди дуже багато людей. Дуже красиво, просто неймовірно", - говорять Микита та Анна Онищук, жителі Млинова.

"Куча позитивних хороших емоцій новорічних таких різдвяних. Враження взагалі феєричні", - говорить Роман Коханець, житель селак Бортниця.

Найбільша окраса шоу - світлодіодна ялинка. На дереві висотою майже двоповерхового будинку відображаються картинки з улюбленими новорічними героями. В найбільшому захваті - діти.

"Мені понравилось сама оця ялинка, яо вона там все показується. Тіпа гірляндами виражаються всякі картинки там і сама хата з музикою понравилась", - говорить Ілля Гудь, житель села Смордва.

Скільки грошей вклав в таку красу, господар не зізнається. Каже, головне - дарувати людям гарний настрій.

"Люди неймовірно багато затратили своєї енергії, позитиву і ми дуже щиро вдячні, що вони віддають всім нашим жителям району", - говорить Валентина Шух, жителька Млинова.

Шоу музики та світла закінчиться на Старий Новий рік. Та на цьому йога автори не зупиняться. Вже у 2021 планують подарувати жителям краю ще феєричнішу новорічно-різдвяну казку.

"Щоб раділа душа Ваша. На зимовії святки погуляєм залюбки".