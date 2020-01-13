Напередодні поліцейські затримали ймовірного організатора вбивства добровольця Аміни Окуєвої. Частину членів злочинної групи затримали у вересні. Про це повідомила прокуратура Київської області. Імен підозрюваних не називають. Відомо лише, на рахунку нападників є ще два замовних вбивства.

Нагадаю: 30 жовтня 2017 року, біля селища Глеваха, на Київщині, від пострілів з автоматичної зброї загинула Аміна Окуєва та був поранений її чоловік, Адам Осмаєв. Слідчі дії в справі тривають. Замовників - досі не встановили.