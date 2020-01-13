На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим тиші [ Редактировать ]
Окупанти на Донбасі не припиняють обстріли, зокрема - із забороненої зброї. Минулої доби бойовики 4 рази порушили режим тиші. Українські позиції накривали з мінометів 8 калібру, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися захисники Травневого, Новотошківського та Оріхового. Серед армійців - ніхто не постраждав. З передової - репортаж Руслана Смещука.
Фронтова Марьїнка. Передові позиції за містом. Останній тиждень тут постійно провокують українських військових. Причому, не з постійних вогневих рубежів, а нахабно - підходячи майже впритул.
"Були обстріли з 9 по 10 годину вечора. З гранатометів, стрілецької зброї. Кулемети. А вночі воги приходили. Намагаються підходити - бо тут є розвалини із відти откривають вогонь", - Григорій, військовослужбовець ЗСУ.
В таку пору року бійці більше сподіваються на слух. Адже в умовах зимової тиші видає супротивника раніше, ніж його можна побачити.
"Буває техніку чуть, передвіженіє. Там прогрівають бо морози ж. А так шо ми побачимо - слухаєм все", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.
Особливо допомагає сніг. Він ніби сигнальна система - одразу вказує - обережно, наближається ворог.
На деяких ділянках фронту позиціїї бойовиків та армійців настільки близько, що вони чують один одного. Тож у таких місцях ходити нужно дуже обережно адже хруст снігу видає твою позицію.
Завдяки снігу та пильності вояки тут встигли засікти ворожих диверсантів. Ті декількома групами намагалися зайти в тил. Не вийшло. Іх відігнали, відкривши вогонь.
"ДРГ групами підходи декілька разів. 2 групами по трі чоловіками. одна група нас виманівала, а друга з іншого боку заходила. Вчора вони также з рпг почали працювати", - говорить Віктор, військовослужбовець ЗСУ.
Але у такої погоди є і інша сторона. Смертоносна.
"Снайпера, снайпера. Вон виманівають нас, щоб ми виглядували в бойниці і сразу працює снайпер. Так же само вони весь тиждень провокують. Бо звичайно зараз сніг - засідки", - говорить Віктор, військовослужбовець ЗСУ.
Ну а на приморському напрямку українським воякам вдалося збити дрон, за допомогою якого бойовики скидали гранати на наші позиції.
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