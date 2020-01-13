У радіусі 20 кілометрів евакуюють майже півмільйона людей

На Філіппінах триває виверження вулкана Тааль. Другий найбільший кратер на острові - почав викидати лаву. Напередодні там зафіксували потужний стовп попелу та хмари диму. Гора невелика за розміром, розташована за 70 кілометрів від столиці країни Маніли.

Сейсмологи попереджають протягом кількох днів чи навіть годин активність вулкана може значно зрости. Місцева влада оголосила четвертий передостанній рівень небезпеки.

У радіусі 20 кілометрів евакуюють майже півмільйона людей. У сусідніх провінціях оголосили надзвичайний стан.