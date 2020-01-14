На Харківщині голова міськради вимагав хабар за дитячий будинок [ Редактировать ]
На неправомірній винагороді погорів голова Мереф'янської міськради на Харківщині. Понад 128 тисяч гривень посадовець вимагав від громадянина за виділення нерухомості під дитячий будинок сімейного типу.
З метою прикриття протиправної діяльності чиновник залучив посередника. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.
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