Понад 128 тисяч гривень посадовець вимагав від громадянина

На неправомірній винагороді погорів голова Мереф'янської міськради на Харківщині. Понад 128 тисяч гривень посадовець вимагав від громадянина за виділення нерухомості під дитячий будинок сімейного типу.

З метою прикриття протиправної діяльності чиновник залучив посередника. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.