Вибух на нафтохімічному заводі в Іспанії: загинула людина [ Редактировать ]
Щонайменше один чоловік загинув, 8 поранені внаслідок вибуху на нафтохімічному заводі в іспанській Таррагоні. Ще одна людина зникла безвісти. Звук від вибуху було чути за кілька кілометрів, а в небо здійнявся стовп диму та полум'я. Тіло загиблого знайшли у будинку - за два кілометри від епіцентру подій. Від ударної хвилі стіни обвалилися, уламки поховали під собою господаря. Містянам порадили зачинити вікна й двері й не виходити на вулицю, доки не з'ясують причини інциденту. Фахівці побоюються: в повітря могли потрапити небезпечні хімікати, і вітер рознесе їх регіоном.
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