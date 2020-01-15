В посольствах Германии и Канады раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации [ Редактировать ]
Канада и Германия призывают Верховную Раду согласовать законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти с Европейской хартией местного самоуправления.
Об этом говорится в сообщениях посольств Канады и Германии в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.
"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598... Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами Европейской хартии местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Канада считает, что в данной редакции законопроект ограничивает демократические процессы.
"Изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления, если они соответствуют Европейской хартии местного самоуправления и прошли обсуждения с местными общинами, будут служить народу", - сказано в сообщении немецкого посольства.
Действующая редакция проекта, по мнению Германии, не соответствует требованию укрепления прав общин.
"Качество и консенсус важнее, чем скорость", - подчеркивается в сообщении.
по теме
Реформа здравоохранения: Великобритания выделит 4 млн для Украины
Великобритания выделит деньги до марта 2021 года
В Украине женщинам увеличили пенсионный возраст
В Украине с апреля женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет
Путин сделал заявление об угрозе глобальной войны
Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны
"Придавило дверью": в Киеве ребенок пострадал в больнице
В Киеве, в детской поликлинике на проспекте Правды, пострадал трехлетний мальчик
В Instagram появилась новая функция
Теперь в соцсети появился раздел личных сообщений