Канада и Германия призывают Верховную Раду согласовать законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти с Европейской хартией местного самоуправления.

Об этом говорится в сообщениях посольств Канады и Германии в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598... Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами Европейской хартии местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Канада считает, что в данной редакции законопроект ограничивает демократические процессы.

"Изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления, если они соответствуют Европейской хартии местного самоуправления и прошли обсуждения с местными общинами, будут служить народу", - сказано в сообщении немецкого посольства.

Действующая редакция проекта, по мнению Германии, не соответствует требованию укрепления прав общин.

"Качество и консенсус важнее, чем скорость", - подчеркивается в сообщении.