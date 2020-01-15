Юрий Бойко: Децентрализация в варианте власти - это прямой путь к авторитаризму [ Редактировать ]
Децентрализация в варианте власти - это прямой путь к авторитаризму. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя законопроект власти по децентрализации.
Он раскритиковал введение института префекта, которое предлагается в данном законопроекте. "Введение института префекта - это прямой путь к авторитаризму. Любого мэра или председателя местного совета можно отстранить на основании предложения префекта. То есть будут какие-то "смотрящие" за областью или громадой, которые будут решать - будет работать руководитель, которого избрали люди, или нет. Что это вообще за позиция? Если этот руководитель принимает какое-то незаконное решение, то есть правоохранительные органы и суд", - отметил оппозиционный политик.
"Люди понимают, что делается, понимают, что их снова пытаются загнать в стойло, поэтому очень много протестов против этого законопроекта. Граждане категорически против введения института политических "смотрящих" в виде префектов, как это сегодня предлагается", - отметил Юрий Бойко.
"Это не децентрализация, а дальнейшая централизация. Мы категорически против законопроекта в таком виде и не будем его поддерживать", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" ставит целью провести реальную децентрализацию в Украине. Областные и районные советы должны получить возможность создавать исполнительные комитеты, а люди - право непосредственно избирать руководителей местной власти. Мы дадим громадам реальную возможность влиять на государственную политику, обеспечим надежную финансовую базу местного самоуправления. Мы добьемся принятия Закона о всеукраинском и местном референдуме, гарантируем громадам и регионам право самостоятельно решать вопросы языка, культуры и исторической памяти.
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