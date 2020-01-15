"Оппозиционная платформа - инициирует запрет на повышение зарплат народным депутатам - Бойко [ Редактировать ]
Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" подготовили постановление, которое запрещает увеличивать выплаты и заработные платы народным депутатам. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко.
"Мы подписали проект постановления, чтобы прекратить увеличение зарплаты народным депутатам. И наша фракция будет вносить его в парламент", - сказал Юрий Бойко.
Он отметил, что у народных депутатов и так достаточно высокая зарплата.
"У людей нет таких зарплат. И безобразие с постоянным повышением депутатских зарплат пора уже прекратить", - подчеркнул оппозиционный политик.
Напомним, за последний месяц зарплаты украинских ТОП-чиновников увеличились в разы. В частности, зарплаты министров увеличились в 3-5 раз, и у некоторых превысили суммы в полмиллиона гривен. У парламентариев зарплаты выросли в 2,5 раза.
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