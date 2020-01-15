Более 2 лет жители пгт. Великодолинское (Овидиопольский район, Одесская область) пытаются прекратить незаконную и экологически опасную деятельность Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Агро-Долина". Следует отметить, что угрожающий здоровью и нормальному проживанию жителей поселка элеватор под видом складских помещений появился около 5 лет тому. Производственная пыль покрывала дома, оседала в легких, проникала в жилища, шум элеваторов не прекращался ни днем, ни ночью, предприятие разрасталось, приобретало новую "крышу", и с усиленной мощью и безнаказанностью травило местное население.

Об этом сообщил веб-сайт Ua.info.

Местные жители начали писать жалобы во все инстанции. Но на их жалобы, как полицейское, так и местное начальство не обращало никакого внимание. Тогда жители поселка обратились за помощью в общественную организацию "Рада громадської безпеки" (РГБ).

Еще в 2018 году было установлено официально, что ООО "Агро-Долина" не имеет разрешительных документов в сфере экологии и природопользования, выдачу которых осуществляет областной Департамент экологии и природных ресурсов: разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, заключение государственной экологической экспертизы, заключение по оценке воздействия на окружающую среду, разрешение на спецводопользование).

За это время по инициативе граждан и при поддержке активистов, в судах выиграно 2 дела по искам, предъявленным Департаментом экологии и природных ресурсов Одесской областной государственной администрации и Департаментом Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области, а также 2 апелляции.

Казалось бы, жители поселка могли бы вздохнуть спокойно. Но оказалось, что при наличии 4 судебных решений, предприятие с признанными судом нарушениями законной хозяйственной и финансовой деятельности продолжает проводить агрогеноцид, и все благодаря крышеванию некоего "бизнесмена" Халида Мусаева, связанного с рядом коррупционеров в погонах.

На протяжение 2019 года государственные проверяющие ни разу не были допущены на территорию предприятия для проведения проверки. Даже при поддержке активистов РГБ, не удалось убедить руководство допустить проверяющих непосредственно на завод. Полиция каждый раз предпочитала просто наблюдать за процессом.

Не обратили внимание правоохранители и на вооруженное нападение после одной из акций протеста на лидера РГБ Марка Гордиенко. Заявление, свидетельства и доказательства тому присутствуют в изобилии. Активисты общественной организации, жители поселка стали писать жалобы уже новому полицейскому и прокурорскому начальству. Но, по странному стечению обстоятельств, вместо открытия уголовного дела, теперь уже новый прокурор области Максим Вихор открывает уголовное дело против Марка Гордиенко. Причем дело, которое за недоказанностью фактов было закрыто еще 2 года назад.

В то же время ООО "Агро-Долина" спокойно продолжает свою преступную деятельность, а жители поселка продолжают страдать от работы элеваторов. Когда прекратится этот беспредел, непонятно. Возможно в дело вся же вмешается генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, на имя которого обездоленные жители Великодолинского написали очередное обращение.