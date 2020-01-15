В Україні переатестують усіх податківців [ Редактировать ]
У Податковій службі України загальна переатестація всіх працівників - її оголосив очільник відомства Сергій Верланов. Провести таку перевірку йому доручив прем'єр-міністр. І це - відповідь на корупційний скандал в Одеській обласній податковій.
Нагадаємо, керівника регіонального управління Наталію Чеботарьову та її заступника Володимира Мосійчука детективи НАБУ спіймали на хабарі прокурору. За 25 тисяч доларів на місяць той мав заплющувати очі на те, як фіскали вибивають данину з підприємців.
Головний податківець прибув сьогодні до Одеси, де призначив нового керівника управління.
"Керівний склад Держаної податкової служби має пройти атестацію на протязі одного-трьох місяців і всі працівники Державної податкової служби мають пройти атестацію на протязі шести місяців. Це фактично перевірка: з одного боку - знань і вмінь, з другого боку - це перевірка доброчесності і дотримання антикорупційного законодавства", - наголосив Сергій Верланов, голова Державної податкової служби України.
А поки головний податківець давав брифінг в Одесі, у ЗМІ з'явилась інформація, що правоохоронці прийшли вже до нього самого. Посилаючись на власні джерела, "РБК-Україна" повідомляє: у Сергія Верланова проводить обшуки СБУ, і нібито це пов'язано з масштабними тіньовими схемами.
Проте в самій податковій - обшуки у Верланова заперечили й уточнили, що у ДПС проходять планові слідчі дії у співпраці з СБУ.
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