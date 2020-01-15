МАУ открыла круглосуточную "горячую линию" [ Редактировать ]
В среду, 15 января, компания МАУ сообщила об открытии "горячей линии" на трех языках. На линию родственники жертв авиакатастрофы в Иране могут обращаться круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"МАУ предоставляет всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших. Авиакомпания Международные Авиалинии Украины организовала круглосуточную "горячую линию", которая работает 7 дней в неделю на украинском, английском и русском", - говорится в сообщении.
В Тегеране также отрыли центры поддержки родственников погибших, куда можно обращаться на английском и фарси. Они работают с 8:30 до 16:30 по местному времени.
Часы работы центра в Киеве - с 8:00 до 20:00.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране.
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