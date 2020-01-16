Податківців України чекає загальна переатестація [ Редактировать ]
У податковій службі України загальна переатестація всіх працівників. Її оголосив очільник відомства Сергій Верланов. Провести таку перевірку йому доручив прем'єр.
Це відповідь на корупційний скандал в Одеській обласній податковій. Нагадаю, керівника регіонального управління Наталію Чеботарьову та її заступника Володимира Мосійчука детективи НАБУ викрили на хабарі прокуророві.
За двадцять п'ять тисяч доларів на місяць той мав заплющувати очі на те, як фіскали вибивають данину з підприємців.
"Керівний склад Держаної податкової служби має пройти атестацію на протязі одного-трьох місяців і всі працівники Державної податкової служби мають пройти атестацію на протязі шести місяців Це фактично перевірка з одного боку знань і вмінь, з другого боку - це перевірка доброчесності і дотримання антикорупційного законодавства", - говорить Сергій Верланов, голова державної податкової служби України.
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В Україні переатестують усіх податківців
Про це заявив сьогодні очільник відомства Сергій Верланов - провести таку перевірку йому доручив прем'єр-міністр, і це стане своєрідною відповіддю на корупційний скандал в Одеській обласній податковій
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