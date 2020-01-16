Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Правительство согласовало проект Закона, который допускает приватизацию 50-1% акций стратегических государственных предприятий. Сделан первый шаг к окончательной утрате контроля государства над важнейшими бюджетоообразующими компаниями.

Зе-команда собирается отдать в частные руки половину НАК "Нефтегаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укратрансгаз", АО "Укргаздобыча", а также АО "Укрпочта" и АО "Украинская железная дорога". Цинизм ситуации в том, что продажа почти половины этих государственных компаний была боязливо спрятана под грифом "не подлежат приватизации".

В результате действий Зе-команды в украинской промышленности разворачивается масштабный кризис. С начала работы правительства А.Гончарука темпы падения промышленности возросли в 5,3 раза. Проблемы испытывает сельское хозяйство и другие отрасли национальной экономики. Не растет уровень жизни людей. Многие украинские семьи продолжают выживать на грани полной нищеты. Но у власти на все эти проблемы только один ответ – распродажа, ликвидация, сокращение.

С молотка пускают предприятия и землю, людей лишают социальных гарантий, трудовых прав и выгоняют из страны! А власть отчитывается перед своими иностранными покровителями и выписывает себе очередные стотысячные премии.

Задуманная властью приватизация стратегических активов будет проведена в самое неудачное время. Этот шаг приведет к тяжелым последствиям для национальной экономики и нанесет удар по благосостоянию украинских граждан. Государство получит копейки от продажи прибыльных предприятий, но бюджет лишится поступлений от результатов их деятельности. Вырастут тарифы и цены. Пройдут массовые сокращения.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует остановить безответственную распродажу стратегических активов государства. Мы не поддержим правительственных планов пока ситуация в национальной экономике не стабилизируется и не будут созданы благоприятные условия для прихода инвестиций.

Необходимо немедленно принять государственную Программу развития отечественной промышленности. Внести изменения в Государственный бюджет на 2020 год для обеспечения государственных инвестиций в поддержку промышленности и сельского хозяйства.

Чиновники, которые не в состоянии обеспечить развитие страны, должны уйти в отставку, а не выплачивать себе астрономические премии. В"Оппозиционной платформе - за жизнь" есть ответственные и квалифицированные управленцы, политики, которые смогут вывести из кризиса экономику, повысить уровень жизни людей и вернуть в страну мир.