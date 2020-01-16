"Зе-приватизация" стратегических предприятий обострит кризис в украинской экономике и ухудшит жизнь людей [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Правительство согласовало проект Закона, который допускает приватизацию 50-1% акций стратегических государственных предприятий. Сделан первый шаг к окончательной утрате контроля государства над важнейшими бюджетоообразующими компаниями.
Зе-команда собирается отдать в частные руки половину НАК "Нефтегаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укратрансгаз", АО "Укргаздобыча", а также АО "Укрпочта" и АО "Украинская железная дорога". Цинизм ситуации в том, что продажа почти половины этих государственных компаний была боязливо спрятана под грифом "не подлежат приватизации".
В результате действий Зе-команды в украинской промышленности разворачивается масштабный кризис. С начала работы правительства А.Гончарука темпы падения промышленности возросли в 5,3 раза. Проблемы испытывает сельское хозяйство и другие отрасли национальной экономики. Не растет уровень жизни людей. Многие украинские семьи продолжают выживать на грани полной нищеты. Но у власти на все эти проблемы только один ответ – распродажа, ликвидация, сокращение.
С молотка пускают предприятия и землю, людей лишают социальных гарантий, трудовых прав и выгоняют из страны! А власть отчитывается перед своими иностранными покровителями и выписывает себе очередные стотысячные премии.
Задуманная властью приватизация стратегических активов будет проведена в самое неудачное время. Этот шаг приведет к тяжелым последствиям для национальной экономики и нанесет удар по благосостоянию украинских граждан. Государство получит копейки от продажи прибыльных предприятий, но бюджет лишится поступлений от результатов их деятельности. Вырастут тарифы и цены. Пройдут массовые сокращения.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует остановить безответственную распродажу стратегических активов государства. Мы не поддержим правительственных планов пока ситуация в национальной экономике не стабилизируется и не будут созданы благоприятные условия для прихода инвестиций.
Необходимо немедленно принять государственную Программу развития отечественной промышленности. Внести изменения в Государственный бюджет на 2020 год для обеспечения государственных инвестиций в поддержку промышленности и сельского хозяйства.
Чиновники, которые не в состоянии обеспечить развитие страны, должны уйти в отставку, а не выплачивать себе астрономические премии. В"Оппозиционной платформе - за жизнь" есть ответственные и квалифицированные управленцы, политики, которые смогут вывести из кризиса экономику, повысить уровень жизни людей и вернуть в страну мир.
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