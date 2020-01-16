Под Запорожьем подросток изнасиловал подругу [ Редактировать ]
В Запорожской области одном из сел Пологовского района случилось происшествие. Известно, что 15-летний юноша изнасиловал свою несовершеннолетнюю подругу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Досудебным расследованием установлено, что несовершеннолетние вместе распивали алкогольные напитки. Уже возвращаясь домой, мужчина воспользовался тем, что девушка была пьяна, и изнасиловал ее возле железнодорожных путей против воли девушки.
Пологовский районный суд избрал меру пресечения 15-летнему подозреваемому. Он будет находиться под домашним арестом. Парню за изнасилование несовершеннолетней грозит тюремный срок до 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Николаеве двое детей жестоко изнасиловали инвалида, а также отец несколько лет насиловал дочь.
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