Оппозиция не допустит принятия закона о рынке земли без референдума. Об этом в комментарии журналистам 16 января заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Позиция "Оппозиционной платформы - За жизнь" не изменилась: земельный вопрос должен решить только украинский народ. Поэтому принятие закона о продаже земли может произойти после проведения Всеукраинского референдума - и фракция будет на этом стоять, подчеркнул Юрий Бойко.

«Парламентское большинство в конце признало, что именно "Оппозиционная платформа - За жизнь" является наиболее принципиальным оппонентом в вопросе принятия нового земельного законодательства. Мы подали к документу 3,5 тыс. поправок и будем бороться за каждое наше предложение во время дискуссий в рабочей группе по «слуг народа». Мы видим следующую последовательность действий: в законопроекте должны быть учтены все важные для земельного вопроса правки, суть закона нужно объяснить людям, затем вынести его на референдум. Если народ скажет «да» - тогда можно его принимать в парламенте. Все остальное - это манипуляции от «слуг народа», которые выполняют задачи международных финансовых спекулянтов. Другой позиции у нас не будет», – подчеркнул политик.

Юрий Бойко добавил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже защитила украинскую землю и сорвала план власти по ее распродажи с 1 января 2020 года.