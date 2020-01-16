"З місця в кар'єру": Фонд Олени Пінчук презентував бізнес-курси для жінок [ Редактировать ]
"З місця в кар'єру" - сьогодні стартував освітницький онлайн-курс для жінок у рамках проекту Фонду Олени Пінчук та студії онлайн-освіти EdEra.
Як працевлаштуватись уперше чи після декрету, як побудувати власний бізнес і стати економічно незалежною? І головне - як повірити в себе і знайти свій шлях - це в рамках навчального проекту "Я зможу" будуть пояснювати безкоштовно.
Для цього потрібно зареєструватися на інтернет-платформі EdEra - це 8 лекцій від успішних жінок із різних професійних сфер. Після закінчення навчання учасниці отримають сертифікат.
"Жінки в Україні можуть бути успішними можуть будувати успішну кар'єру - це коли жінка має економічну незалежність, вона отримає зарплатню, вона може утримувати дитину, хату і коли вона щаслива тим, що вона робить. Коли вона прокидається зранку і йде на роботу із задоволенням", - зазначила Ольга Руднєва, директорка фонду Олени Пінчук.
"Цей курс таргетований на жінок, які хочуть досягати результатів, розуміти свої права, зростати, розуміти - як контролювати свій час. Є можливість форуму, можливість якихось чатиків - щоб поставити питання і люди спілкуються. Це масові продукти, наймасовіший продукт - це 250 тисяч людей проходять", - підкреслив Ілля Філіпов, співзасновник та СЕО студії онлайн-освіти EdEra.
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