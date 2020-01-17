Дипломи, паспорти та номера: у Тернополі накрили цех з підробки документів [ Редактировать ]
На Тернопільщині викрили ділків, які виготовляли підробні документи. Зокрема, посвідчення водія, паспорти громадянина України, ID-картки, дипломи про освіту, медичні довідки для водіїв та номерні знаки. Усе можна було замовити та придбати через інтернет за ціною від п'яти до двадцяти тисяч гривень.
Організував поліграфічний центр уродженець Запоріжжя просто у власному будинку. Збував фальшиві документи - через спільників у восьми областях України.
"Під час обшуків було вилучено ряд спеціальної техніки високотехнологічної, за допомогою якої фігуранти виготовляли документи високої якості голографічних елементів, що унеможливлювало розпізнати від справжніх документів, які використовують громадяни України", - говорить Дмитро Різник, заступник начальника управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області.
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