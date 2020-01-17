Масштабна пожежа в Хмельницькому. На околиці міста зайнялися склади, де зберігалися комплектувальні до автомобілів. Пів міста затягло чорним димом. Тридцять вогнеборців гасили полум'я.

Його вдалося приборкати за годину. Але сховище вигоріло майже вщент. Пожежа знищила сотні автозапчастин. Причину займання встановлюють.

"Гасіння пожежі ускладнювалося сильним горючим навантаженням в складах. Пожежу успішно ліквідовано. Загиблих та травмованих не має", - говорить Олександр Горін, заступник начальника ГУ ДСНС у Хмельницькій області.