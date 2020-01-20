Американская актриса и модель Памела Андерсон сделала обнаженную фотосессию для журнала Vanity Fair Italia. Звезда опубликовала фото на свой личной странице в Instagram.

52-летняя звезда позирует обнаженной в кресле, прикрывая грудь руками. Актриса держит в руках сигарету, а на голове у нее бигуди.

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Также, она опубликовала фото на яхте. Андерсон примеряла черный обтягивающий костюм, расстегнув его на груди. Звезда распустила волосы и примеряла черные очки. Актриса позирует на фоне моря.

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