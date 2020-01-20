Будьте осторожны: ребенок проглотил стиральный порошок и попал в реанимацию [ Редактировать ]
В Одессе двухлетний ребенок попал в реанимацию, из-за того что съел капсулу для стирки. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Мальчик попал в реанимацию после того как он решил попробовать на вкус капсулу для стирки белья и проглотил ее. Его лечили несколько дней, но сейчас с ним уже все хорошо.
Его мать занималась домашними делами и не заметила, как он проглотил капсулу. Мальчик пролежал в тяжелом состоянии несколько дней.
Полицейские провели беседу с матерью и составили на нее протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось о том, что в мусорном баке мужчина обнаружил тело младенца. Он перебирал в баке бутылки. Среди мусора он обнаружил пакет, в котором лежало тело ребенка.
Также, под Одессой ребенок впал в алкогольную кому после того, как выпил водку. Родители пострадавшей 9-летней девочки обратились в больницу. Девочка была без присмотра и выпила водку. После чего она решила решила пойти спать, но упала с двухъярусной кровати.
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