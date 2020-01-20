В Одессе двухлетний ребенок попал в реанимацию, из-за того что съел капсулу для стирки. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Мальчик попал в реанимацию после того как он решил попробовать на вкус капсулу для стирки белья и проглотил ее. Его лечили несколько дней, но сейчас с ним уже все хорошо.

Его мать занималась домашними делами и не заметила, как он проглотил капсулу. Мальчик пролежал в тяжелом состоянии несколько дней.

Полицейские провели беседу с матерью и составили на нее протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.