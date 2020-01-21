"Чорні запорожці" зазнали втрат на Донбасі [ Редактировать ]
Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі минулої доби. Це молодший сержант Олександр Слободанюк. Він боронив Україну в складі 72-ої бригади "Чорних запорожців" на Луганщині.
Два дні тому чоловікові виповнилось 48 років. Нагадаю, від початку року в зоні ООС загинули 12 наших бійців.
по теме
Під Авдіївкою військові помітили танк у противника
Сотні метрів промерзлих окопів. Навкруги залишки мін та снарядів. До ворожих укріплень звідсіля кілька сотень метрів
Штаб ООС назвав ім'я загиблого на Донбасі бійця
Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі минулої доби. Це молодший сержант Олександр Слободанюк. Він боронив Україну в складі 72-ої бригади Чорних Запорожців на Луганщині
На Донбасі противник застосовував міномети та гранатомети
Окупанти застосовували міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Ворожим вогнем накрило українських оборонців поблизу Павлополя, Мар′їнки, Травневого та Луганського
Під Авдіївкою активізувались снайпери та диверсанти противника
Напруженою залишається ситуація на Луганському напрямку. Зранку російські окупанти вже чотири рази атакували українських захисників
На Донбасі зафіксували 11 обстрілів противника
Окупанти знову завдали втрат українським військовим на сході. Один боєць загинув, одного поранено - це оперативні дані штабу ООС