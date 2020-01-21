Тепер від глобальних зборів до місцевих проблем. Міські лікарні у Черкасах залишилися без донорської крові.

Підґрунтя нинішніх негараздів було закладене ще два роки тому, коли обласна рада здала в оренду комерційній структурі приміщення і, частково, обладнання єдиного місцевого Центру переливання крові, а фінансувати сам комунальний заклад припинила. До нового року приватники ще забезпечували медзаклади міста компонентами крові, а зараз вимагають працювати з ними за контрактами і купувати матеріал. Більше розкаже Станіслав Кухарчук.

У хірургію третьої міської лікарні Черкас везуть тяжких пацієнтів з усього міста. Стан вісімдесятирічної Галини Гаврилівни ледве стабілізували, та через кровотечу їй необхідне термінове переливання крові. Перед операцією хірург у розпачі - крові в лікарні немає.

"Мені ночью було сказано, що крові на станції переливання немає і нам не дали. Ми тільки що по новій, на нову зміну дзвонили у вісім нуль п'ять - вони сказали, що немає".

Раніше компонентами крові лікарню забезпечувала обласна станція переливання. Але напередодні профільне управління обладміністрації розіслало міським медзакладам наказ: або укласти договір про закупівлю крові, або переробляти її на місці. Такої можливості у третьої лікарні немає. Та й купувати нема за що.

"Ніхто не буде шукати, хто який наказ видав і якого числа, а спитають - чого ти не врятував? Скажу: у мене не було крові", - говорить Віталій Григор'єв, заступник головного лікаря Черкаської лікарні №3.

Найближчий заклад, де лікарня може купувати кров, - це обласна станція переливання. Та у 2018, через брак фінансування, обласна рада передала приміщення станції і частково її обладнання в оренду на 10 років - приватній компанії. Працівники колишнього комунального закладу, банк донорів і крові теж дісталися приватникам.

До нового року приватники постачали компоненти крові в лікарні благодійно, тепер - лише за договором, - пояснює заступник директора підприємства. Півтора року тому він теж був заступником, але голови Черкаської обласної адміністрації.

"Я є найманий працівник в приватній установі, яка в тому числі займається медичною практикою. Тут є великий штат медичних працівників, і кров - це товар, це ті ж самі ліки", - говорить Ярослав Березань, заступник директора ТОВ "Черкаси Плазма".

Із цим товаром в обласних лікувальних закладах проблем немає - вони підписали угоди з приватниками, а обласний бюджет передбачив на закупівлю крові три мільйони гривень. Це ж саме чиновники пропонують зробити і міським лікарням.

"В любому випадку їм доведеться проводити тендерні процедури. Чи вони зараз це будуть робити, чи вони вже будуть співпрацювати з національною службою здоров'я, коли вона їх буде фінансувати, і так далі", - говорить Олег Найдан, заступник керівника департаменту охорони здоров'я Черкаської ОДА.

За попередніми підрахунками, лише третя міська лікарня Черкас на рік потребує 700 літрів крові. За розцінками приватників, це шість мільйонів гривень. Тобто річний бюджет закладу на закупівлю медикаментів. Якби комунальну станцію переливання крові не передали у приватні руки, то з першого квітня її фінансувала б Національна служба здоров'я.