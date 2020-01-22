В среду, 22 января, погода в Украине ухудшилась, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 22 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" сообщили, что в Украине местами небольшой дождь в Закарпатской области, изморось в Сумской и Харьковской областях. Средняя температура воздуха +1+3.

Тем временем, мы публиковали прогноз погоды на 20 января. Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение. Напомним, что С 21 по 23 января погода в Украине будет с заморозками и осадками в виде снега.

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Кроме того, podrobnosti.ua писали о том, когда в Украину придет весна. Добавим, что водителей предупредили об опасности на дорогах.