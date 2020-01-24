Нашої з вами допомоги потребує 4-річна Віка з Кам'янця-Подільського. У дитини виявили пухлину головного мозку. Новоутворення, завбільшки з тенісний м'яч, тисне на стінки черепа. Через це у дівчинки постійний головний біль. Навіть найменший стрес ще більше погіршує самопочуття. Допомогти зголосилися в Іспанії. Ціна питання - 250 тисяч євро.

Новорічна ніч розділила життя цієї родина на "до" та "після". Тоді в чотирирічної Віки раптово почала боліти голова - дівчинка увесь час плакала. Від нестерпних судом дитину нудило. Мама дала ліки, Віка заспокоїлась. Наступного дня поїхали на обстеження.

"Звернулись до невропатолога. Вона назначила ехограму. Зробили. Показало результат - вдвічі підвищений внутрішній черепний тиск. При нормі 20 в нас було 39", - розповідає Марина Богданова, мама дівчинки.

Виписані ліки не допомагали. Тоді вирішили зробити повне обстеження. Підтвердився найстрашніший діагноз: медуллобластома - пухлина головного мозку. Новоутворення в задній черепній ямці. Аби хоч якось зменшити біль, Віка весь час п'є знеболювальні.

"Якщо вона побігає, різко присяде-встане, поверне різко голову - в неї зразу починає боліти голова. Вона скаржиться, зразу голову опускає".

Медики кажуть: пухлину потрібно якомога швидше оперувати. Відлік - на години.

"Розвивається гідроцефалія. Тому такі діти, крім того, що це пухлинний процес, який потребує невідкладної допомоги, то потребує через те, що наростає гідроцефалія. Відтермінувати цей процес неможливо", - зазначила Наталія Гнідь, лікар-рентгенолог.

Зробити надскладну операцію погодилися в одній із клінік Іспанії. Ціна питання - сотні тисяч євро.

"Разом нам вислали рахунок - 250 тисяч євро. Чому ми погодились на іспанську - тому що зробити операцію в Україні - не проблема. Дуже велика проблема - реабілітація дитини", - зазначив Павло Власюк, батько дівчинки.

Першу частину - 70 тисяч євро на баланс клініки потрібно внести до неділі. Батьки вже переказали 20 тисяч. Та решту суми менеджерка з продажів та ветеран АТО - не мають. Просять усіх байдужих допомогти, а їхній Віці - подарувати надію на здорове дитинство.

"Мам, ще папа не купив. - А ми його попросимо? Скажи папі - купи мені, будь ласка, печиво. - Папа, печиво. - Добре, куплю печиво".

Допомогти маленькій Вікторії можете й ви. Для порятунку дівчинки важлива кожна гривня. На нашому сайті podrobnosti.ua в розділі "Ми допомагаємо" розміщені банківські реквізити батька дівчинки. Не будьте байдужими!

Карти Приватбанку:

Гривні - 5168 7422 3485 4929

Долари - 5168 7427 2688 7304

Євро - 5168 7427 2688 7270

Власюк Павло Васильович (батько дитини)

Телефони батьків:

097 2415166

098 0713196