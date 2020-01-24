Час на символічному циферблаті змінюють раз на рік

Стрілки Годинника Судного дня перевели вперед. Тепер вони зупинилися за 100 секунд до півночі, що символізує глобальну катастрофу. Так близько до фатальної позначки годинник ще не був ніколи.

Час на символічному циферблаті змінюють раз на рік. Роблять це представники журналу "Бюлетень вчених-атомників".

Серед причин цьогорічного переведення стрілок уперед вони назвали зростання ядерної загрози через конфлікт США та Ірану, розірвання Договору про ракети середньої і малої дальності, відсутність прогресу у роззброєнні КНДР.

А також недостатні дії у боротьбі зі зміною клімату та навалу фейкових новин і компаній з дезінформації в інтернеті.