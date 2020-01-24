Годинник Судного дня зафіксував наближення глобальної катастрофи [ Редактировать ]
Стрілки Годинника Судного дня перевели вперед. Тепер вони зупинилися за 100 секунд до півночі, що символізує глобальну катастрофу. Так близько до фатальної позначки годинник ще не був ніколи.
Час на символічному циферблаті змінюють раз на рік. Роблять це представники журналу "Бюлетень вчених-атомників".
Серед причин цьогорічного переведення стрілок уперед вони назвали зростання ядерної загрози через конфлікт США та Ірану, розірвання Договору про ракети середньої і малої дальності, відсутність прогресу у роззброєнні КНДР.
А також недостатні дії у боротьбі зі зміною клімату та навалу фейкових новин і компаній з дезінформації в інтернеті.
по теме
Егейські острови перетворились на суцільне гетто для мігрантів
Аби привернути увагу грецької влади і Євросоюзу до цієї проблеми, влаштували масштабні протести
У США спалахнули масові протести на підтримку носіння зброї
У столиці Вірджинії, Річмонді, площа перед місцевим конгресом і прилеглі вулиці просто забиті людьми. За оцінками поліції їх тисячі, за словами самих організаторів - десятки тисяч
Американський Конгрес відкрив судовий процес щодо імпічменту Дональда Трампа
У Сенаті демократи зачитали офіційні звинувачення проти господаря Білого дому
Людський фактор: Іран визнав, що український "Боїнг" збили
"Людський фактор". Іран визнав, що український "Боїнг" у небі над Тегераном - збили. Чому влада країни більше не заперечує очевидне?
Катастрофа Boeing 737 в Ірані: світові лідери висувають версію трагедії
Boeing МАУ в небі над Тегераном збито ракетою - цю версію трагедії висувають дедалі більше світових лідерів. Заяви лунають із Вашингтона, Лондона, Оттави і навіть із Канберри