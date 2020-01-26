В субботу, 25 января, в Киеве на улице Ревуцкого, 2в случилось происшествие. Известно, что вблизи озера Солнечное прохожий обнаружил труп мужчины. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, к таксисту подбежал мужчина и попросил вызвать полицию. Он утверждал, что нашел тело мужчины. Уже через минуту на линию правоохранителей поступило сообщение.

Прибывшие полицейские пообщались с таксистом, но тот не видел тела и не знает, где именно оно находится. Патрульные начали обследовать территорию вокруг озера Солнечного и через некоторое время нашли труп.

Тело находилось возле церкви, со стороны улицы Здолбуновской, и было подвешено на дереве. Петля была сделана из ремня для сумки. При осмотре погибшего следов насильственной смерти не нашли.

Правоохранителям удалось установить личность. Им оказался 31-летний уроженец Черкасской области. Подробности происшествия выясняются.

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