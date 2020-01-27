Националисты в Харькове травили газом и избивали участников мирного митинга в защиту права детей учиться на русском языке [ Редактировать ]
27 января "Оппозиционная платформа - За жизнь" проводила у стен Харьковской областной государственной администрации митинг в поддержку русского языка, его защиты и развития, выступая против принятого Верховной Радой дискриминационного закона "О полном общем среднем образовании". Против закона, прямо нарушающего статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины, которые предусматривают право на свободное развитие, использование и защиту русского языка в Украине, на получение образования на родном языке, на развитие языковой самобытности национальных меньшинств.
Но мирную акцию сорвали практически в самом начале представители национал-радикальных движений, в том числе "Правый сектор" и "Нацкорпус". Участники митинга, среди которых были женщины и пожилые люди, подверглись нападению с применением физической силы, их травили газом, применив газовые баллончики.
В результате нападения пострадали организатор акции - руководитель Харьковской городской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик, другие участники митинга и один полицейский.
Несмотря на очевидные противоправные действия национал-радикалов, никто из нападавших не был задержан.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует открытия уголовного производства по факту нападения на участников мирной акции, проходившей в соответствии с законодательством и направленной на отстаивание конституционного права украинцев на свободное развитие, использование и защиту русского языка.
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