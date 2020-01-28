Корабль из онлайн-игры EVE Online продали за рекордную сумму. CCP Games запустила в мире MMORPG-игры акцию для помощи пострадавшим от пожаров в Австралии. Игроки поддержали инициативу разработчиков не только сбором средств, но и организацией стримов и тематических ивентов. Подробности "сделки века" сообщает Goha.ru.

24 января на форме игры появился пост о продаже фрегата Gold Magnate - редкого корабля Амарской империи, в игре таких насчитывалось всего пять (два погибли). Продавцом оказался Kelon Darklight, капитан команды, выигравшей фрегат на чемпионате.

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Изначально Kelon планировал выручить за Gold Magnate 1,5 триллиона исков (внутриигровой валюты), но объявление заметил известный блоггер и бывший игрок EVE Online Скот Мэнли, предложив рекордные 3,5 триллиона за фрегат. Как оказалось, он совместил приятное с полезным, так как все равно планировал перевести эту сумму на благотворительность.

Yep, It happened, most expensive ship in @EveOnline history, arguably the most expensive internet spaceship ever, and the proceeds are going to Charity - thanks to Kelon Darklight for making this piece of Eve history available.

Now... to figure out how to get it somewhere safe. pic.twitter.com/u3WgkzgKG4 — Scott Manley (@DJSnM) January 26, 2020

3,5 триллиона исков в переводе на реальные деньги составляют приблизительно 35-40 тысяч долларов, что делает Gold Magnate самым дорогим кораблем в мире EVE Online.

Однако даже такая сумма мелочь, по сравнению с планетой Калипсо, купленной компанией SEE Virtual Worlds в мире игры Entropia Universe. За виртуальный предмет выложили шесть миллионов долларов.

EVE Online, которая заслуженно считается культовой игрой, удивляет не только рекордными продажами, но и грандиозными битвами. Так в 2018 году на поле боя сошлись более 250 боевых кораблей, нанеся друг другу потери на сумму около миллиона долларов.