В Европейской комиссии подтвердили выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 млн евро. Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, выплата будет осуществлена после того, как Международный валютный фонд (МВФ) даст "зеленый свет".

"Еврокомиссия подтверждает выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 миллионов евро после того, как МВФ даст последний зеленый свет. Это должно произойти в ближайшие несколько недель", - написал Йозвяк.

Eu commission confirms the disbursement of the second tranche of macro-financial assistance to #Ukraine worth 500 million euro after IMF gives final green light. Should happen in next few weeks