У Брюсселі триває щорічне засідання Ради асоціації Україна-ЄС [ Редактировать ]
Український кабінет міністрів сьогодні в Брюсселі. Там триває щорічне засідання Ради асоціації Україна-ЄС. З офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністри закордонних справ, інфраструктури, освіти, фінансів та інші. Про що домовляються - розкаже Олена Абрамович.
Синьо-жовтий стяг поміж прапорів Євросоюзу. Це означає - у Брюсселі високі гості з Києва. Саме тут, у Єврокомісії, відбувається більшість зустрічей Ради асоціації Україна-ЄС. Бо єврокомісари, це фактично європейські міністри. І з ними в рамках Ради Асоціації "звіряє годинники" український Кабмін.
Одна із перших нарад - з віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Він один з небагатьох єврокомісарів, які залишились в оновленій Єврокомісії. І ставиться до Києва тепло.
"Ми зробимо все, щоб Україна стала повноцінною частиною розвиненої Європи. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб сприяти розвитку України та її стабільності. У мене із цією державою довга історія, тож я намагатимуся зберегти злагоджену структуру наших правових відносин. ", - говорить Франс Тіммерманс, віце-президент Європейської Комісії.
Щороку на таких зустрічах оцінюють, наскільки Україна виконала завдання з євроінтеграції. Та чим іще ЄС може допомогти. Цього разу Брюссель, серед іншого, вирішив простимулювати сільське господарство в Україні. Підписали угоду про підтримку у сфері земельної реформи. ЄС допоможе з оновленням земельного кадастру, розвитком сільських територій та підтримкою дрібних фермерів.
У порядку денному української делегації - десятки зустрічей. Від єврокомісарів з питань економіки, освіти, сільського господарства, до очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. З нею, зокрема, мають обговорити і безпекову ситуацію на сході України. Докладніше розповімо у випуску о 20.
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