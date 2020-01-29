В Киеве в подвале жилого дома нашли три трупа. Это были отец и два сына.Об этом сообщает полиция Оболонского района.

По информации СМИ, они взломали окно в подвале и использовали его как жилье.

"Из Винницкой области на опознание уже приезжали в Киев жена и сестра мужчин. Погибшие - это отец и двое его сыновей", - рассказали в полиции.

Они работали на стройке в Киеве и жили в том подвале. Братья - 1986 и 1988 годов рождения, а отец 1964 года рождения.

Правоохранители также из подвала изъяли шесть бумажных коробок из-под дешевого вина, одна из них была полной и ее отправили на экспертизу. Результаты экспертизы будут известны в конце февраля.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле церкви повесился мужчина. А также в Авдеевке на Донбассе нашли обгоревшие трупы мужчин.

Кроме того, podrobnosti.ua писали ранее, что женщина поссорилась с мужчиной и пошла топиться на лед. А также в Днепре произошло два жутких самоубийства.

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