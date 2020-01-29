Украинские спортсменки первая и вторая ракетки мира Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на турнир WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Они выступят на турнире в середине марта.

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В прошлом сезоне турнир для Ястремской не стал удачным - поскольку она проиграла в первом круге. Свитолина же дошла до полуфинала и показала лучший результат на этих соревнованиях.

Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.

Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.

А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.