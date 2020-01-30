Визит Помпео в Украину: названа главная причина [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, в Украине с двухдневным визитом приедет государственный секретарь США Майк Помпео. Так, он намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
Также сообщается, что Помпео намерен выразить поддержку США суверенитету Украины.
30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Как отметил Помпео, во время беседы с Зеленским он, в частности, намерен поднять вопрос европейской безопасности.
Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.
Визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Украину планировался на 3 января этого года, однако он был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке после ликвидации иранского влиятельного генерала вооруженными силами США.
Государственный секретарь США Майк Помпео также встретится с тремя украинскими чиновниками
по теме
Помпео едет в Украину: названа дата
В среду, 22 января, появилась информация государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Украину с рабочим визитом
"Слуги народа" все решили: эксперт рассказал о скандальном назначении нового руководителя ГАСИ
Управлять Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины на конкурсе выбрали чиновницу, которая является фигурантом ряда скандалов
Зеленский едет в Израиль: программа визита
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Израиль
Експерти розповіли, що очікувати цього року від української економіки
В п’ятницю, 17 січня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" говорили про економіку
США нашли способ оставить военных в Ираке
Американские военные возобновляют операции против боевиков