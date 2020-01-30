В четверг, 30 января, в Украине с двухдневным визитом приедет государственный секретарь США Майк Помпео. Так, он намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Также сообщается, что Помпео намерен выразить поддержку США суверенитету Украины.

30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как отметил Помпео, во время беседы с Зеленским он, в частности, намерен поднять вопрос европейской безопасности.

Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

Визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Украину планировался на 3 января этого года, однако он был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке после ликвидации иранского влиятельного генерала вооруженными силами США.

Государственный секретарь США Майк Помпео также встретится с тремя украинскими чиновниками