В Киеве девушка на Volkswagen "влетела" под трамвай (фото) [ Редактировать ]
В среду, 29 января, в Киеве на Куреневке по улице Кирилловской, 160 произошло жуткое ДТП. Известно, что автомобиль Volkswagen Polo въехал под движущийся трамвай и таким образом заблокировал движение по колеям. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, ДТП произошло, потому что девушка-водитель иномарки не предоставила преимущество движения трамваю. Так, передняя часть ее автомобиля оказалась прямо под его колесами.
Отмечается, что в происшествии никто не пострадал. Но авария заблокировала движение данного вида общественного транспорта примерно на час.
Позже Volkswagen Polo вытащили из-под трамвая и движение восстановилось. На месте работали правоохранители. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. А также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.
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