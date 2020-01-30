Американські науковці опублікували найдетальніші знімки поверхні Сонця [ Редактировать ]
Схоже на крупинки золота. Американські науковці опублікували найдетальніші в історії знімки поверхні Сонця. Зробити їх вдалося завдяки надпотужному наземному телескопу, встановленому на Гаваях. Діаметр дзеркала пристрою становить 4 метри.
Через нього вчені планують зробити докладний знімок корони зірки. А потім вивчити будову та створити карту поверхні космічного об'єкта. Раніше для роботи дослідникам доводилося чекати повного сонячного затемнення.
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